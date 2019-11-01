Клопп отметил игру одного из талантов "Арсенала"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко отозвался о молодом нападающем "Арсенала" Габриэле Мартинелли.
Напомним, что в минувшем мидвике "Ливерпуль" и "Арсенал" встретились в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Основное время завершилось со счетом 5:5, однако в серии пенальти сильнее оказались мерсисайдцы. Мартинелли в этой игре забил два гола.
"Он провел великолепную игру. Против таких футболистов очень трудно играть. Мартинелли - талант века, он потрясающий форвард", - цитирует Клоппа Mundo Deportivo.
В текущем сезоне Мартинелли провел за "канониров" 7 игр, в которых отметился 7 голами и одним ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5