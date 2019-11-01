Клопп отметил игру одного из талантов "Арсенала"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко отозвался о молодом нападающем "Арсенала" Габриэле Мартинелли.

Напомним, что в минувшем мидвике "Ливерпуль" и "Арсенал" встретились в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Основное время завершилось со счетом 5:5, однако в серии пенальти сильнее оказались мерсисайдцы. Мартинелли в этой игре забил два гола.

"Он провел великолепную игру. Против таких футболистов очень трудно играть. Мартинелли - талант века, он потрясающий форвард", - цитирует Клоппа Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Мартинелли провел за "канониров" 7 игр, в которых отметился 7 голами и одним ассистом.

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