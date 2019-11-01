"Атлетико" нацелился на молодого бразильца

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"Атлетико" нацелился на молодого бразильца

"Атлетико" нацелился на восходящую звезду из Бразилии.

Как сообщает AS, на прицел "матрасников" попал 17-летний хавбек "Фламенго" Рейньер. Клаусула футболиста составляет 62 миллиона евро, однако "Атлетико" пытается сбить цену.

В этом году Рейньер провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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