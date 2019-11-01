Гинер не принял отставку Гончаренко
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко пытался покинуть свой пост.
Как сообщает Metaratings, 42-летний специалист подал в отставку перед матчем 1/8 финала Кубка России против "Уфы" (1:0). Однако президент клуба Евгений Гинер не принял ее и попросил тренера исправить нынешнее положение клуба.
В РПЛ "армейцы" находятся на пятом месте, имея в активе 26 очков. В Лиге Европы ЦСКА проиграл в трех матчах групповой стадии.
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