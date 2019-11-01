Гинер не принял отставку Гончаренко

Теги цска москваевгений гинервиктор гончаренко

Гинер не принял отставку Гончаренко

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко пытался покинуть свой пост.

Как сообщает Metaratings, 42-летний специалист подал в отставку перед матчем 1/8 финала Кубка России против "Уфы" (1:0). Однако президент клуба Евгений Гинер не принял ее и попросил тренера исправить нынешнее положение клуба.

В РПЛ "армейцы" находятся на пятом месте, имея в активе 26 очков. В Лиге Европы ЦСКА проиграл в трех матчах групповой стадии.

Читайте также: Лодыгин сделал прогноз на матч "Зенит" - ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Дубль Промеса помог "Аяксу" обыграть "Зволле"

Дубль Промеса помог "Аяксу" обыграть "Зволле"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
7 Урал Урал 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов