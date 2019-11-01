ПСЖ зимой могут покинуть пять футболистов

ПСЖ может продать пятерых футболистов в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, к уходу из клуба близки Лайвин Курзава, Тома Менье, Юлиан Дракслер, Эрик Максим Шупо-Мотинг и Эдинсон Кавани.

Напомним, что Кавани может продолжить карьеру в МЛС или Бразилии.

После 11 туров ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая "Нант" на 6 очков. В ЛЧ парижане возглавляют группу, одержав три победы из трех.

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