"Юргорден" стал чемпионом Швеции
Сегодня, 2 ноября, завершился сезон в чемпионате Швеции.
Новым чемпионом страны стал "Юргорден", который в последнем туре поделил очки с "Норчепингом" (2:2).
"Юргорден" финишировал в чемпионате на первом месте, имея в активе 66 очков. Ближайшие преследователи "Мальме" и "Хаммарбю" отстали на одно очко.
Отметим, что это 12-й чемпионский титул "Юргордена" в истории. В последний раз клуб выигрывал чемпионат в 2005 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Норрчепинг
|30
|66
|2
|ИФК Гетеборг
|30
|63
|3
|АИК
|30
|61
|4
|Эльфсборг
|30
|55
|5
|Мальме ФФ
|30
|54
|6
|Дьюргорден
|30
|51
|7
|Хеккен
|30
|45
|8
|Хельсингборг
|30
|37
|9
|Эребру
|30
|37
|10
|Гефле
|30
|36
|11
|Хаммарбю
|30
|33
|12
|ГИФ Сундсвалл
|30
|32
|13
|Кальмар
|30
|31
|14
|Фалкенберг
|30
|25
|15
|Хальмстад
|30
|21
|16
|Отвидаберг
|30
|15