"Юргорден" стал чемпионом Швеции

Сегодня, 2 ноября, завершился сезон в чемпионате Швеции.

Новым чемпионом страны стал "Юргорден", который в последнем туре поделил очки с "Норчепингом" (2:2).

"Юргорден" финишировал в чемпионате на первом месте, имея в активе 66 очков. Ближайшие преследователи "Мальме" и "Хаммарбю" отстали на одно очко.

Отметим, что это 12-й чемпионский титул "Юргордена" в истории. В последний раз клуб выигрывал чемпионат в 2005 году.

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