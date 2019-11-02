"Бавария" впервые за 10 лет пропустила 5 голов в одном матче Бундеслиги

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"Бавария" впервые за 10 лет пропустила 5 голов в одном матче Бундеслиги

В 10-м туре немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" разгромил "Баварию" со счетом 5:1.

Как сообщает Gracenote Sports, мюнхенский клуб впервые за 10 лет пропустил пять голов в одной игре Бундеслиги. Предыдущий раз это случалось в 2009 году в матче с "Вольфсбургом" (1:5).

Кроме того, это первый с мая 2012 года матч, в котором "Бавария" пропустила пять голов. Тогда клуб проиграл дортмундской "Боруссии" (2:5) в финале кубка.

Отмечается, что в 2009 и 2012 году "Бавария" не становилась чемпионом Германии.

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2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 9 18
3 Фрайбург Фрайбург 9 17
4 Вольфсбург Вольфсбург 9 17
5 Хоффенхайм Хоффенхайм 10 17
6 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 9 16
7 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 9 15
8 Шальке Шальке 9 15
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 9 15
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 9 14
11 Герта Герта 9 11
12 Вердер Бремен Вердер Бремен 9 10
13 Майнц 05 Майнц 05 9 9
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 9 7
15 Унион Берлин Унион Берлин 9 7
16 Кельн Кельн 9 7
17 Аугсбург Аугсбург 9 7
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