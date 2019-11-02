"Бавария" впервые за 10 лет пропустила 5 голов в одном матче Бундеслиги

В 10-м туре немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" разгромил "Баварию" со счетом 5:1.

Как сообщает Gracenote Sports, мюнхенский клуб впервые за 10 лет пропустил пять голов в одной игре Бундеслиги. Предыдущий раз это случалось в 2009 году в матче с "Вольфсбургом" (1:5).

Кроме того, это первый с мая 2012 года матч, в котором "Бавария" пропустила пять голов. Тогда клуб проиграл дортмундской "Боруссии" (2:5) в финале кубка.

Отмечается, что в 2009 и 2012 году "Бавария" не становилась чемпионом Германии.

Читайте также: "Айнтрахт" уничтожил "Баварию", "РБ Лейпциг" забил 8 голов "Майнцу" и другие результаты. | http://soccernews.ru