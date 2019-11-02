"Марсель" обыграл "Лилль" в матче Лиги 1

В 12-м туре французской Лиги 1 "Марсель" одержал победу над "Лиллем".

Теперь "Марсель" занимает третье место, а "Лилль" остался на пятом.

"Марсель" - "Лилль" 2:1

Голы: Сансон, 47 - 1:0, Габриэл (аг), 79 - 2:0, Сумаоро, 83 - 2:1

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Камара, Чалета-Цар, Амави, Пайет, Сансон (Лопес, 78), Сарр (Радонич, 74), Ронжье (Стротман, 90), Сакаи, Бенедетто.

"Лилль": Меньян, Челик, Сумаоро, Тиагу Джало (Бамба, 74), Рейнилду, Языджи, Андре, Иконе (Луис Араужо, 78), Сумаре, Габриэл, Реми (Осимхен, 65).

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