"Марсель" обыграл "Лилль" в матче Лиги 1
В 12-м туре французской Лиги 1 "Марсель" одержал победу над "Лиллем".
Теперь "Марсель" занимает третье место, а "Лилль" остался на пятом.
"Марсель" - "Лилль" 2:1
Голы: Сансон, 47 - 1:0, Габриэл (аг), 79 - 2:0, Сумаоро, 83 - 2:1
"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Камара, Чалета-Цар, Амави, Пайет, Сансон (Лопес, 78), Сарр (Радонич, 74), Ронжье (Стротман, 90), Сакаи, Бенедетто.
"Лилль": Меньян, Челик, Сумаоро, Тиагу Джало (Бамба, 74), Рейнилду, Языджи, Андре, Иконе (Луис Араужо, 78), Сумаре, Габриэл, Реми (Осимхен, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|27
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Лилль
|11
|18
|4
|Реймс
|11
|18
|5
|Брест
|11
|17
|6
|Анжер
|11
|17
|7
|Марсель
|11
|16
|8
|Бордо
|11
|15
|9
|Ренн
|11
|15
|10
|Монпелье
|11
|15
|11
|Монако
|11
|15
|12
|Сент-Этьен
|11
|15
|13
|Лион
|11
|13
|14
|Амьен
|11
|13
|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Страсбур
|11
|12
|17
|Тулуза
|11
|12
|18
|Дижон
|12
|12
|19
|Ним
|11
|11
|20
|Метц
|11
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