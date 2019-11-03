Главные новости дня: 2 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 2 ноября.
"Зенит" не смог переиграть ЦСКА, несмотря на численное преимущество.
"Динамо" вырвало ничью в матче с "Ахматом", "Локомотив" потерял очки в игре с "Уфой".
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" добыли волевые победы, "Арсенал" потерял очки.
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в 11-м туре АПЛ.
"Челси" на выезде переиграл "Уотфорд".
"Леванте" переиграл "Барселону", забив три гола за 7 минут.
"Реал" не воспользовался осечкой "Барселоны", сыграв вничью с "Бетисом".
"Ювентус" вышел победителем из туринского дерби.
"Рома" обыграла "Наполи" в 11-м туре Серии А.
"Интер" добыл волевую победу над "Болоньей".
"Айнтрахт" уничтожил "Баварию", "РБ Лейпциг" забил 8 голов "Майнцу".
"Шахтёр" разгромил "Карпаты" в матче УПЛ.
Мать Роналду: "Футбольная мафия мешает Криштиану выиграть больше "Золотых мячей".
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главное
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"Ювентус" вышел победителем из туринского дерби
-
"Челси" на выезде переиграл "Уотфорд"
-
"Зенит" - победитель первого круга РПЛ сезона 2019/20
-
"Зенит" не смог переиграть ЦСКА, несмотря на численное преимущество
-
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" добыли волевые победы, "Арсенал" потерял очки и другие результаты 11-го тура АПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 ноября
-
"Реал" не воспользовался осечкой "Барселоны", сыграв вничью с "Бетисом"
-
"Ювентус" вышел победителем из туринского дерби
-
Гвардиола оценил игру "Ливерпуля" в матче с "Астон Виллой"
-
Матч Лиги 1 между "Нимом" и "Ренном" перенесен на неопределенный срок
-
"Лион" вырвал победу над "Тулузой" и другие результаты 12-го тура Лиги 1
-
"Интер" - лучшая команда среди топ-5 чемпионатов Европы по победам на выезде
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1
Футбольный агент Артемов не верит в возможный переезд Дзюбы в АПЛ
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1
Лэмпард вошел в историю "Челси"
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Гончаренко прокомментировал результат матча с "Зенитом"
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1
Семак: "Зенит" был лучше ЦСКА и мы должны были выигрывать"
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"Герта" уступила "Унион Берлин"
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"Севилья" и "Атлетико" не выявили победителя в матче Примеры
-
1
"Челси" на выезде переиграл "Уотфорд"
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7
Вальверде прокомментировал поражение от "Леванте"
-
"Интер" добыл волевую победу над "Болоньей"
-
1
"Зенит" - победитель первого круга РПЛ сезона 2019/20
-
"Марсель" обыграл "Лилль" в матче Лиги 1
-
"Зенит" не смог переиграть ЦСКА, несмотря на численное преимущество
-
Вернер повторил достижение 18-летней давности
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|10
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5