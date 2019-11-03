Главные новости дня: 2 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 2 ноября.

"Зенит" не смог переиграть ЦСКА, несмотря на численное преимущество.

"Динамо" вырвало ничью в матче с "Ахматом", "Локомотив" потерял очки в игре с "Уфой".

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" добыли волевые победы, "Арсенал" потерял очки.

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в 11-м туре АПЛ.

"Челси" на выезде переиграл "Уотфорд".

"Леванте" переиграл "Барселону", забив три гола за 7 минут.

"Реал" не воспользовался осечкой "Барселоны", сыграв вничью с "Бетисом".

"Ювентус" вышел победителем из туринского дерби.

"Рома" обыграла "Наполи" в 11-м туре Серии А.

"Интер" добыл волевую победу над "Болоньей".

"Айнтрахт" уничтожил "Баварию", "РБ Лейпциг" забил 8 голов "Майнцу".

"Шахтёр" разгромил "Карпаты" в матче УПЛ.

Мать Роналду: "Футбольная мафия мешает Криштиану выиграть больше "Золотых мячей".

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