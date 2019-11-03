Главные новости дня: 2 ноября

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Главные новости дня: 2 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 2 ноября.

"Зенит" не смог переиграть ЦСКА, несмотря на численное преимущество.

"Динамо" вырвало ничью в матче с "Ахматом", "Локомотив" потерял очки в игре с "Уфой".

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" добыли волевые победы, "Арсенал" потерял очки.

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в 11-м туре АПЛ.

"Челси" на выезде переиграл "Уотфорд".

"Леванте" переиграл "Барселону", забив три гола за 7 минут.

"Реал" не воспользовался осечкой "Барселоны", сыграв вничью с "Бетисом".

"Ювентус" вышел победителем из туринского дерби.

"Рома" обыграла "Наполи" в 11-м туре Серии А.

"Интер" добыл волевую победу над "Болоньей".

"Айнтрахт" уничтожил "Баварию", "РБ Лейпциг" забил 8 голов "Майнцу".

"Шахтёр" разгромил "Карпаты" в матче УПЛ.

Мать Роналду: "Футбольная мафия мешает Криштиану выиграть больше "Золотых мячей".

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"Реал" не воспользовался осечкой "Барселоны", сыграв вничью с "Бетисом"

"Реал" не воспользовался осечкой "Барселоны", сыграв вничью с "Бетисом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
3 Лестер Сити Лестер Сити 10 20
4 Челси Челси 10 20
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 11 17
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 11 16
7 Борнмут Борнмут 11 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 10 15
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 11 13
13 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
14 Бернли Бернли 11 12
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 11 12
16 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
17 Эвертон Эвертон 10 10
18 Саутгемптон Саутгемптон 11 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 11 7
20 Уотфорд Уотфорд 10 5
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