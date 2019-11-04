Тедеско сделал заявление касательно травмы Кутепова

Теги спартак москвадоменико тедескоилья кутеповарсенал тула

Тедеско сделал заявление касательно травмы Кутепова

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско высказался о травме защитника Ильи Кутепова.

"Перед матчем доктора предупредили, что три наших футболиста находятся в зоне риска: Крал, Умяров и Кутепов. Мы решили рискнуть Кутеповым и сейчас мы видим к чему это привело.

Точный диагноз Кутепова пока неизвестен. Однако подозреваю, что у него повреждение мышц задней поверхности бедра", - заявил Тедеско.

Напомним, что в последнем матче 15-го тура РПЛ "Спартак" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:1).

Читайте также: "Спартак" в домашнем матче проиграл тульскому "Арсеналу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" рассматривает кандидатуры четырех тренеров

"Бавария" рассматривает кандидатуры четырех тренеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 15 33
2 Ростов Ростов 15 30
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 15 30
4 Краснодар Краснодар 15 29
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 15 27
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 15 19
7 Крылья Советов Крылья Советов 15 18
8 Оренбург Оренбург 15 18
9 Урал Урал 15 18
10 Спартак Москва Спартак Москва 15 18
11 Уфа Уфа 15 17
12 Рубин Рубин 15 17
13 Динамо Москва Динамо Москва 15 15
14 Тамбов Тамбов 15 14
15 Ахмат Ахмат 15 14
16 Сочи Сочи 15 13
Полная таблица

топ-5 тегов