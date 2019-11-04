Тедеско сделал заявление касательно травмы Кутепова

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско высказался о травме защитника Ильи Кутепова.

"Перед матчем доктора предупредили, что три наших футболиста находятся в зоне риска: Крал, Умяров и Кутепов. Мы решили рискнуть Кутеповым и сейчас мы видим к чему это привело.

Точный диагноз Кутепова пока неизвестен. Однако подозреваю, что у него повреждение мышц задней поверхности бедра", - заявил Тедеско.

Напомним, что в последнем матче 15-го тура РПЛ "Спартак" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:1).

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