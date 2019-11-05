"Челси" вступит в борьбу за форварда "Лиона"

В услугах форварда "Лиона" Муссы Дембеле заинтересован еще один клуб АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, на трансфер 23-летнего француза нацелился "Челси", у которого в январе должен завершиться срок запрета на трансферы.

Напомним, что ранее интерес к футболисту также проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

В этом сезоне на счету Дембеле 8 забитых голов в 14 матчах.

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