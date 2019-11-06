Моуринью определился со своим следующим клубом

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Моуринью определился со своим следующим клубом

Известный тренер Жозе Моуринью хочет продолжить карьеру в "Баварии", сообщает Sky Sports.

Последним местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед", который он покинул в декабре 2018 года.

Напомним, что ранее Моуринью вел переговоры с "Арсеналом", однако, судя по всему, отдал предпочтение немецкому клубу.

Несколько дней назад "Бавария" отправила в отставку Нико Ковача. На тренерский пост клуба также претендует Арсен Венгер.

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