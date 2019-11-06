Линекер: "Роналду, возможно, будет недоволен Рэмзи… или же Великий добьется, что гол перепишут на него?"

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер высказался о голе хавбека "Ювентуса" Аарона Рэмзи в матче с "Локомотивом".

"Рэмзи добил мяч, который уже закатывался в ворота, после штрафного удара Роналду. Роналду, возможно, будет недоволен Рэмзи… или же Великий добьется, что гол перепишут на него?" - написал Линекер в твиттере.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ Роналду забил один гол. Для Рэмзи этот гол оказался первым в этом сезоне еврокубков.

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