Нападающий "Реала" Родриго вошел в историю Лиги Чемпионов

Молодой нападающий "Реала" Родриго Гоэс оформил дубль в игре Лиги Чемпионов против "Галатасарая".

Как сообщает Opta, 18-летний игрок вошел в историю ЛЧ как самый молодой бразилец, забивший гол в турнире. На данный момент ему 18 лет и 301 день.

Родриго перебрался в "Реал" минувшим летом. За это время он провел пять игр, в которых забил 4 гола и отдал один ассист.

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