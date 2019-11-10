"Вулверхэмптон" одержал победу над "Астон Виллой"
В рамках 12-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" обыграл "Астон Виллу".
Теперь "волки" занимают 8-е место, а "Астон Вилла" осталась на 17-м.
"Вулверхэмптон" - "Астон Вилла" 2:1
Голы: Рубен Невеш, 41 - 1:0, Хименес, 84 - 2:0, Трезеге, 90 - 2:1
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Доэрти, Коуди, Моутинью, Дендонкер, Рубен Невеш (Беннетт, 86), Саисс, Траоре, Диогу Жота (Нету, 83), Хименес (Кутроне, 90).
"Астон Вилла": Стир (Нюланд, 8), Гильбер, Таргетт (Тэйлор, 45), Мингз, Конса, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге, Накамба (Лэнсбери, 69), Эль-Гази, Уэсли.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7