"Вулверхэмптон" одержал победу над "Астон Виллой"

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"Вулверхэмптон" одержал победу над "Астон Виллой"

В рамках 12-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" обыграл "Астон Виллу".

Теперь "волки" занимают 8-е место, а "Астон Вилла" осталась на 17-м.

"Вулверхэмптон" - "Астон Вилла" 2:1

Голы: Рубен Невеш, 41 - 1:0, Хименес, 84 - 2:0, Трезеге, 90 - 2:1

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Доэрти, Коуди, Моутинью, Дендонкер, Рубен Невеш (Беннетт, 86), Саисс, Траоре, Диогу Жота (Нету, 83), Хименес (Кутроне, 90).

"Астон Вилла": Стир (Нюланд, 8), Гильбер, Таргетт (Тэйлор, 45), Мингз, Конса, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге, Накамба (Лэнсбери, 69), Эль-Гази, Уэсли.

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