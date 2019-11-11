Фанаты "Марселя" напали на клубный автобус "Лиона"

Клубный автобус "Лиона" подвергся атаке со стороны фанатов "Марселя".

Как сообщает Get French Football News, болельщики провансальцев напали на автобус накануне очного матча команд.

В итоге у автобуса было разбито несколько окон. Никто из футболистов и тренеров "ткачей" не пострадал.

Поединок между командами идет в настоящее время. После первого тайма "Марсель" ведет со счетом 2:0.

Читайте также: ТОП-5 памятных (и не очень) матчей с самым большим количеством удалений. Цифры вас удивят! | http://soccernews.ru