Фанаты "Марселя" напали на клубный автобус "Лиона"
Клубный автобус "Лиона" подвергся атаке со стороны фанатов "Марселя".
Как сообщает Get French Football News, болельщики провансальцев напали на автобус накануне очного матча команд.
В итоге у автобуса было разбито несколько окон. Никто из футболистов и тренеров "ткачей" не пострадал.
Поединок между командами идет в настоящее время. После первого тайма "Марсель" ведет со счетом 2:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|30
|2
|Марсель
|13
|22
|3
|Анжер
|13
|21
|4
|Сент-Этьен
|13
|21
|5
|Лилль
|13
|19
|6
|Монпелье
|13
|19
|7
|Бордо
|13
|19
|8
|Реймс
|13
|19
|9
|Нант
|13
|19
|10
|Ренн
|12
|18
|11
|Монако
|13
|18
|12
|Брест
|13
|17
|13
|Ницца
|13
|17
|14
|Лион
|13
|16
|15
|Амьен
|13
|16
|16
|Страсбур
|13
|15
|17
|Метц
|13
|13
|18
|Дижон
|13
|12
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|12
|11