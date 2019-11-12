"Зенит" составит конкуренцию "Спортингу" в борьбе за бразильского хавбека
Хавбек "Палмейраса" Густаво Скарпа попал в сферу интересов "Зенита".
По сведениям 90min, питерскому клубу предстоит побороться за 25-летнего бразильца с лиссабонским "Спортингом", который планирует подписать игрока предстоящей зимой.
В этом сезоне на счету Скарпы 10 забитых мячей и 5 ассистов в 33 играх.
Отметим, что трансферная стоимость футболиста оценивается в 8 миллионов евро.
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