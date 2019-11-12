"Реал" готов почти в два раза побить трансферный рекорд

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппетрансферы

"Реал" готов почти в два раза побить трансферный рекорд

"Реал" готовится приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает Calciomercato, мадридский клуб готов выложить за 20-летнего француза 400 миллионов евро. Напомним, что на данный момент рекордным трансфером в истории является переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Отмечается, что ПСЖ, скорее всего, согласится на продажу своего лидера, так как клуб не может договориться с игроком о продлении контракта. Нынешний договор рассчитан до 2022 года.

В этом сезоне Мбаппе провел 11 игр, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

Читайте также: ПСЖ нашел замену Мбаппе в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Футболисты сборной России отказались играть в новой форме

Футболисты сборной России отказались играть в новой форме

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 12 25
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 13 24
4 Севилья Севилья 13 24
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 13 20
7 Хетафе Хетафе 13 20
8 Гранада Гранада 13 20
9 Валенсия Валенсия 13 20
10 Осасуна Осасуна 13 19
11 Вильярреал Вильярреал 13 18
12 Леванте Леванте 13 17
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Алавес Алавес 13 15
15 Эйбар Эйбар 13 15
16 Мальорка Мальорка 13 14
17 Бетис Бетис 13 13
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 13 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов