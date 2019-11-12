"Реал" готов почти в два раза побить трансферный рекорд

"Реал" готовится приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает Calciomercato, мадридский клуб готов выложить за 20-летнего француза 400 миллионов евро. Напомним, что на данный момент рекордным трансфером в истории является переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Отмечается, что ПСЖ, скорее всего, согласится на продажу своего лидера, так как клуб не может договориться с игроком о продлении контракта. Нынешний договор рассчитан до 2022 года.

В этом сезоне Мбаппе провел 11 игр, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

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