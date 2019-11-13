СМИ назвали три причины, из-за которых Гризманн еще не адаптировался в "Барселоне"

Теги барселонаантуан гризманнлионель мессиэрнесто вальверде

СМИ назвали три причины, из-за которых Гризманн еще не адаптировался в "Барселоне"

Стало известно, что мешает нападающему Антуану Гризманну адаптироваться в "Барселоне".

По сведениям L'Equipe, всему виной три причины: отношения с капитаном команды Лионелем Месси, новая игровая позиция и отсутствие общения с наставником Эрнесто Вальверде.

Сообщается, что многие футболисты "Барсы" были против трансфера француза после того, как он не захотел переходить в клуб в 2018 году. Кроме того, Гризманн редко общается с Вальверде, однако причины такого поведения тренера неизвестны.

"Барселона" приобрела Гризманна минувшим летом за 120 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 4 гола и 4 ассиста в 15 играх.

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