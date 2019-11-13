Жиру может перейти в "Интер"
"Интер" хочет подписать нападающего "Челси" Оливье Жиру.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" готовит трансфер предстоящей зимой. Отмечается, что "Челси" хочет выручить с продажи футболиста 6-7 миллионов евро.
Действующий контракт 33-летнего игрока с клубом истекает следующим летом, поэтому его продажа вполне реальна.
В текущем сезоне Жиру принял участие в шести играх и забил один гол.
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