"Барселона" обыграла "Картахену" в благотворительном матче

В рамках благотворительного матча "Барселона" одержала победу над "Картахеной".

Отмечается, что вырученные средства будут направлены на помощь пострадавшим от наводнения в Мурсии.

"Картахена" - "Барселона" 0:2

Голы: Карлес Перес, 64 - 0:1, Мендес, 88 - 0:2

"Картахена": Эстеве, Айяла (Агуэро, 46), Андухар (Розелли, 46), Фусиле (Исмаэль Мартинес, 44; Карилльо, 57), Вера (Алекс Мартин, 46), Верса (Морено, 46), де Вега (Араужо, 46), Хара (Вера, 46; Коке, 85), Соррилья (Сиафа, 32; де Камарго, 57), Уриэль (Хурадо, 57), Санз (Пинто, 46).

"Барселона": Нето, Морер (Гильем Жайме, 46), Араухо (Мингеса, 67), Пике (Брандарис, 37), Серхи Роберто (Мончу, 37), Карлес Перес (Абе, 76), Пуч (Сарсанедас, 67; Хандро Орельяна, 73), Дембеле (Кольядо, 46), Аленья, Фирпо (Акьеме, 46), Хави Дельгадо (Мендес, 67).

"Картахена" - действующий лидер 3-го испанского дивизиона.

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