"Барселона" обыграла "Картахену" в благотворительном матче
В рамках благотворительного матча "Барселона" одержала победу над "Картахеной".
Отмечается, что вырученные средства будут направлены на помощь пострадавшим от наводнения в Мурсии.
"Картахена" - "Барселона" 0:2
Голы: Карлес Перес, 64 - 0:1, Мендес, 88 - 0:2
"Картахена": Эстеве, Айяла (Агуэро, 46), Андухар (Розелли, 46), Фусиле (Исмаэль Мартинес, 44; Карилльо, 57), Вера (Алекс Мартин, 46), Верса (Морено, 46), де Вега (Араужо, 46), Хара (Вера, 46; Коке, 85), Соррилья (Сиафа, 32; де Камарго, 57), Уриэль (Хурадо, 57), Санз (Пинто, 46).
"Барселона": Нето, Морер (Гильем Жайме, 46), Араухо (Мингеса, 67), Пике (Брандарис, 37), Серхи Роберто (Мончу, 37), Карлес Перес (Абе, 76), Пуч (Сарсанедас, 67; Хандро Орельяна, 73), Дембеле (Кольядо, 46), Аленья, Фирпо (Акьеме, 46), Хави Дельгадо (Мендес, 67).
"Картахена" - действующий лидер 3-го испанского дивизиона.
Читайте также: "Вест Хэм" никогда не был топ-клубом, но ему открыто симпатизируют как минимум 5 знаменитых девушек! Узнаем кто и почему. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Почеттино
-
Суд отклонил 37-миллионный иск Алдонина к МВД
-
1
Сауль: "Никогда не говорил с Бэйлом о гольфе, только о футболе"
-
"Барселона" обыграла "Картахену" в благотворительном матче
-
Жиру может перейти в "Интер"
-
1
Скаут "Локомотива" рассказал, какую позицию собирается усилить клуб
-
Ультраправая партия Forza Nuova назвала Балотелли африканцем
-
1
"Барселона" определила трех кандидатов на замену Ракитичу
-
Клуб Бекхэма заинтересован в игроке "Реала"
-
2
Санчо назвал своих футбольных кумиров
-
2
Тренер Португалии Сантуш рассказал о состоянии Роналду
-
2
Ракитич: "У меня забрали возможность играть в мяч, и это грустно"
-
Экс-тренер Акинфеева рассказал, почему вратарь отказывается от возвращения в сборную России
-
"Ювентус" нацелился на капитана "Ромы"
-
2
СМИ назвали три причины, из-за которых Гризманн еще не адаптировался в "Барселоне"
-
"Зенит" прокомментировал решение Давида Вильи завершить карьеру
-
Карпин рассказал, при каких условиях покинет "Ростов"
-
Скаут "Локомотива" сделал заявление о будущем Жоау Мариу в клубе
-
Официально: Венгер получил должность в ФИФА
-
Холанд отказался комментировать интерес со стороны европейских топ-клубов