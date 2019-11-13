Суд отклонил 37-миллионный иск Алдонина к МВД

Александр Бурчук, адвокат представляющий интересы Евгения Алдонина, прокомментировал решение суда об отклонении иска экс-футболиста.

Напомним, что Алдонин хотел, чтобы МВД выплатил ему 47,3 миллиона рублей за ошибки при расследовании дела банка "Замоскворецкий".

"Причины отказа назовут в ближайшие пять дней. Однако я думаю, что у них уйдет не менее двух недель. МВД вообще ничего не ответил на наши доводы. Мы планируем подать апелляцию", - заявил адвокат.

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