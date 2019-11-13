Ультрас киевского "Динамо" объяснил свое поведение на матче с "Шахтером"

Теги шахтер донецкдинамо киев

Ультрас киевского "Динамо" объяснил свое поведение на матче с "Шахтером"

Представитель ультрас киевского "Динамо" Декстер заявил, что на матче против "Шахтера" не было оскорблений на расовой почве.

"Наши друзья из Всемирной организации защиты животных рассказали нам о трудной ситуации с северными пятнистыми совами. Мы устроили акцию в поддержку этого вида.

Не понимаю, как можно спутать уханье сов с криками обезьян. Звуки вообще разные", - заявил Декстер.

Напомним, что после расистских оскорблений хавбек "горняков" Тайсон показал киевским фанатам средний палец, за что был удален с поля.

Читайте также: Возбуждено уголовное дело о расизме на матче "Шахтёр" - "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 13 ноября

Главные новости дня: 13 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 14 40
2 Заря Луганск Заря Луганск 14 28
3 Десна Чернигов Десна Чернигов 14 27
4 Динамо Киев Динамо Киев 14 27
5 Александрия Александрия 14 24
6 Мариуполь Мариуполь 14 17
7 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 14 15
8 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 14 14
9 Dnipro-1 Dnipro-1 14 12
10 Карпаты Львов Карпаты Львов 14 11
11 Львов Львов 14 11
12 Ворскла Ворскла 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов