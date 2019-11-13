Ультрас киевского "Динамо" объяснил свое поведение на матче с "Шахтером"

Представитель ультрас киевского "Динамо" Декстер заявил, что на матче против "Шахтера" не было оскорблений на расовой почве.

"Наши друзья из Всемирной организации защиты животных рассказали нам о трудной ситуации с северными пятнистыми совами. Мы устроили акцию в поддержку этого вида.

Не понимаю, как можно спутать уханье сов с криками обезьян. Звуки вообще разные", - заявил Декстер.

Напомним, что после расистских оскорблений хавбек "горняков" Тайсон показал киевским фанатам средний палец, за что был удален с поля.

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