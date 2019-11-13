Ультрас киевского "Динамо" объяснил свое поведение на матче с "Шахтером"
Представитель ультрас киевского "Динамо" Декстер заявил, что на матче против "Шахтера" не было оскорблений на расовой почве.
"Наши друзья из Всемирной организации защиты животных рассказали нам о трудной ситуации с северными пятнистыми совами. Мы устроили акцию в поддержку этого вида.
Не понимаю, как можно спутать уханье сов с криками обезьян. Звуки вообще разные", - заявил Декстер.
Напомним, что после расистских оскорблений хавбек "горняков" Тайсон показал киевским фанатам средний палец, за что был удален с поля.
Читайте также: Возбуждено уголовное дело о расизме на матче "Шахтёр" - "Динамо". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|14
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|2
|Заря Луганск
|14
|28
|3
|Десна Чернигов
|14
|27
|4
|Динамо Киев
|14
|27
|5
|Александрия
|14
|24
|6
|Мариуполь
|14
|17
|7
|Олимпик Донецк
|14
|15
|8
|Колос Ковалёвка
|14
|14
|9
|Dnipro-1
|14
|12
|10
|Карпаты Львов
|14
|11
|11
|Львов
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|12
|Ворскла
|14
|8