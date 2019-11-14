Тедеско: "Спартак" для России, как "Бавария" для Германии"

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Тедеско: "Спартак" для России, как "Бавария" для Германии"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско сравнил московский клуб с "Баварией".

"Нельзя сказать, что я сделал шаг назад, возглавив "Спартак". Я не отношусь к тем людям, которые планируют карьеру на чертежной доске. "Спартак" - большой клуб. Я выбрал лучший вариант.

Когда я прибыл сюда, то сразу ощутил величие "Спартака". Это величайший и популярнейший клуб в самой большой стране мира. "Спартак" для России, как "Бавария" для Германии. Абсолютный номер один", - цитирует Тедеско Kicker.

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