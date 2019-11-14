Три основных футболиста "Тоттенхэма" отказались продлевать контракты с клубом

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Три основных футболиста "Тоттенхэма" отказались продлевать контракты с клубом

Сразу трое основных футболистов "Тоттенхэма" могут покинуть клуб следующим летом.

По сведениям Daily Mail, защитники Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд, а также хавбек Кристиан Эриксен отказались продлевать контракты со "шпорами". Отметим, что соглашения всех футболистов действуют до конца сезона.

По сведениям источника, Эриксен желает продолжить карьеру в "Реале". Ожидается, что "Тоттенхэм" постарается продать датчанина предстоящей зимой, однако игрок хочет перейти в "Реал" в качестве свободного агента, так как в этом случае он получит более выгодное соглашение.

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