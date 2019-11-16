"Милан" интересуется трансферной целью "Зенита"

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"Милан" интересуется трансферной целью "Зенита"

"Милан" хочет приобрести форварда "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, "россонери" готов заплатить за 20-летнего аргентинца 10 миллионов евро. Напомним, что интерес к игроку проявлял "Зенит".

Гайч выступает за "Сан-Лоренсо" с 2018 года. В этом сезоне на счету игрока один гол в 6 матчах.

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