"Милан" интересуется трансферной целью "Зенита"
"Милан" хочет приобрести форварда "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, "россонери" готов заплатить за 20-летнего аргентинца 10 миллионов евро. Напомним, что интерес к игроку проявлял "Зенит".
Гайч выступает за "Сан-Лоренсо" с 2018 года. В этом сезоне на счету игрока один гол в 6 матчах.
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|Команда
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|О
|1
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|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
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|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
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