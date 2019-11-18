Два итальянских специалиста являются главными кандидатами на пост тренера клуба Бекхэма

Теги дэвид бекхэминтер майамикарло анчелоттидженнаро гаттузо

Два итальянских специалиста являются главными кандидатами на пост тренера клуба Бекхэма

Дэвид Бекхэм заинтересован в приглашении в свой клуб "Интер Майами" именитого специалиста.

По сведениям Calciomercato, англичанин выбирает между тренером "Наполи" Карло Анчелотти и экс-наставником "Милана" Дженнаро Гаттузо.

Гаттузо возглавлял "Милан" с 2017 по 2019 и с тех пор находится без работы. Ранее сообщалось, что Анчелотти может покинуть "Наполи" из-за конфликта с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Напомним, что "Интер Майами" дебютирует в МЛС со следующего сезона.

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