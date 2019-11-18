Два итальянских специалиста являются главными кандидатами на пост тренера клуба Бекхэма

Дэвид Бекхэм заинтересован в приглашении в свой клуб "Интер Майами" именитого специалиста.

По сведениям Calciomercato, англичанин выбирает между тренером "Наполи" Карло Анчелотти и экс-наставником "Милана" Дженнаро Гаттузо.

Гаттузо возглавлял "Милан" с 2017 по 2019 и с тех пор находится без работы. Ранее сообщалось, что Анчелотти может покинуть "Наполи" из-за конфликта с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Напомним, что "Интер Майами" дебютирует в МЛС со следующего сезона.

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