Два итальянских специалиста являются главными кандидатами на пост тренера клуба Бекхэма
Дэвид Бекхэм заинтересован в приглашении в свой клуб "Интер Майами" именитого специалиста.
По сведениям Calciomercato, англичанин выбирает между тренером "Наполи" Карло Анчелотти и экс-наставником "Милана" Дженнаро Гаттузо.
Гаттузо возглавлял "Милан" с 2017 по 2019 и с тех пор находится без работы. Ранее сообщалось, что Анчелотти может покинуть "Наполи" из-за конфликта с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом.
Напомним, что "Интер Майами" дебютирует в МЛС со следующего сезона.
Читайте также: Стало известно, кто станет первым соперником "Интер Майами" в дебютном матче в МЛС. | http://soccernews.ru
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