"Крылья Советов" летом отклонили предложения двух европейских клубов по Соболеву

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев минувшим летом мог перебраться в Европу.

Сообщается, что в трансфере 22-летнего футболиста был заинтересован итальянский "Лечче". Однако клуб предложил всего 2 миллиона евро в рассрочку, поэтому "Крылья Советов" отказались от продажи.

Также предложение по игроку поступало от "Бешикташа". Турецкий клуб сделал выгодное предложение, но в последние дни трансферного окна. Российский клуб не отпустил Соболева, так как уже не было возможности найти ему замену. Кроме того, сам футболист не хотел перебираться в Турцию.

В текущем сезоне Соболев провел 17 матчей и забил 10 голов.

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