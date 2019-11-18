"Крылья Советов" летом отклонили предложения двух европейских клубов по Соболеву

Теги крылья советовалександр соболевлеччебешикташ

"Крылья Советов" летом отклонили предложения двух европейских клубов по Соболеву

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев минувшим летом мог перебраться в Европу.

Сообщается, что в трансфере 22-летнего футболиста был заинтересован итальянский "Лечче". Однако клуб предложил всего 2 миллиона евро в рассрочку, поэтому "Крылья Советов" отказались от продажи.

Также предложение по игроку поступало от "Бешикташа". Турецкий клуб сделал выгодное предложение, но в последние дни трансферного окна. Российский клуб не отпустил Соболева, так как уже не было возможности найти ему замену. Кроме того, сам футболист не хотел перебираться в Турцию.

В текущем сезоне Соболев провел 17 матчей и забил 10 голов.

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