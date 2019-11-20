Моуринью высказался о составе "Тоттенхэма"

1 Теги тоттенхэмжозе моуринью

Моуринью высказался о составе "Тоттенхэма"

Новоиспеченный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением о составе команды.

"Я абсолютно доволен составом. Я не знаю ни одного тренера, который бы не хотел поработать с молодыми футболистами и помочь им стать лучше", - приводит слова Моуринью Mirror.

Напомним, что ранее португалец сменил в клубе Маурисио Почеттино, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

После 12 туров "шпоры" идут на 14-м месте, имея в активе 14 очков.

Читайте также: Моуринью назвал "Тоттенхэму" приоритетную цель на зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карлыч69
Карлыч69

Через пару месяца, он "запоёт" другое. Что ему надо покупать звёзд, и тратить больше бабла на улучшение состава. Короче, требовать то, что требовал Почеттино, и которому старый еврей отказывал, ссылаясь на строительство стадиона)

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду тайно женился в Марокко

Роналду тайно женился в Марокко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов