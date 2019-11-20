Моуринью высказался о составе "Тоттенхэма"

Новоиспеченный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением о составе команды.

"Я абсолютно доволен составом. Я не знаю ни одного тренера, который бы не хотел поработать с молодыми футболистами и помочь им стать лучше", - приводит слова Моуринью Mirror.

Напомним, что ранее португалец сменил в клубе Маурисио Почеттино, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

После 12 туров "шпоры" идут на 14-м месте, имея в активе 14 очков.

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