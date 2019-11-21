Журналист Карпов назвал фаворита в борьбе за Коновалова

Журналист Иван Карпов заявил, что хавбек "Рубина" Игорь Коновалов близок к переходу в московское "Динамо".

"Минувшим летом Коновалов подписал с "Рубином" новое соглашение до 2022 года. Фаворитом в борьбе за игрока является "Динамо". Казанский клуб хочет получить за Игоря 4-5 миллионов евро.

Лимит на легионеров скоро введут и любой более менее качественный игрок с российским паспортом на вес золота. Особенно на позиции опорного хавбека", - заявил Карпов.

В текущем сезоне Коновалов провел 16 матчей, в которых отметился одним голом.

Читайте также: "Зенит" интересуется хавбеком "Рубина". | http://soccernews.ru