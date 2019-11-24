"Болонья" спасла ничью в матче с "Пармой"
В рамках 13-го тура итальянской Серии А "Болонья" сыграла вничью с "Пармой".
"Болонья" так и осталась на 15-м месте, а "Парма" - на 8-м.
"Болонья" - "Парма" 2:2
Голы: Кулусевски, 17 - 0:1, Паласио, 40 - 1:1, Якопони, 71 - 1:2, Джемаили, 90 - 2:2
"Болонья": Скорупски, Томиясу (Пас, 84), Мбайе (Ольсен, 78), Денсвил, Медель, Джемаили, Крейчи, Орсолини, Сванберг (Поли, 65), Сансоне, Паласио.
"Парма": Сепе, Гальоло, Якопони, Бруну Алвеш, Дармиан, Куцка, Барилла (Грасси, 74), Кулусевски, Скоццарелла (Бругман, 60), Спрокати (Лорини, 85), Дермаку.
Предупреждения: Томиясу (37), Гальоло (38), Барилла (56), Грасси (75).
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|34
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Рома
|12
|22
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|13
|18
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Удинезе
|12
|14
|12
|Торино
|13
|14
|13
|Милан
|13
|14
|14
|Сассуоло
|11
|13
|15
|Болонья
|13
|13
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7