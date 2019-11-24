"Болонья" спасла ничью в матче с "Пармой"

В рамках 13-го тура итальянской Серии А "Болонья" сыграла вничью с "Пармой".

"Болонья" так и осталась на 15-м месте, а "Парма" - на 8-м.

"Болонья" - "Парма" 2:2

Голы: Кулусевски, 17 - 0:1, Паласио, 40 - 1:1, Якопони, 71 - 1:2, Джемаили, 90 - 2:2

"Болонья": Скорупски, Томиясу (Пас, 84), Мбайе (Ольсен, 78), Денсвил, Медель, Джемаили, Крейчи, Орсолини, Сванберг (Поли, 65), Сансоне, Паласио.

"Парма": Сепе, Гальоло, Якопони, Бруну Алвеш, Дармиан, Куцка, Барилла (Грасси, 74), Кулусевски, Скоццарелла (Бругман, 60), Спрокати (Лорини, 85), Дермаку.

Предупреждения: Томиясу (37), Гальоло (38), Барилла (56), Грасси (75).

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