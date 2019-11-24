"Болонья" спасла ничью в матче с "Пармой"

Теги болоньяпарма

"Болонья" спасла ничью в матче с "Пармой"

В рамках 13-го тура итальянской Серии А "Болонья" сыграла вничью с "Пармой".

"Болонья" так и осталась на 15-м месте, а "Парма" - на 8-м.

"Болонья" - "Парма" 2:2

Голы: Кулусевски, 17 - 0:1, Паласио, 40 - 1:1, Якопони, 71 - 1:2, Джемаили, 90 - 2:2

"Болонья": Скорупски, Томиясу (Пас, 84), Мбайе (Ольсен, 78), Денсвил, Медель, Джемаили, Крейчи, Орсолини, Сванберг (Поли, 65), Сансоне, Паласио.

"Парма": Сепе, Гальоло, Якопони, Бруну Алвеш, Дармиан, Куцка, Барилла (Грасси, 74), Кулусевски, Скоццарелла (Бругман, 60), Спрокати (Лорини, 85), Дермаку.

Предупреждения: Томиясу (37), Гальоло (38), Барилла (56), Грасси (75).

Читайте также: Тренер, любящий пиво, капитан с тяжелой судьбой и курс на "британизацию": как "Шеффилд Юнайтед" стал одним из открытий нынешнего сезона АПЛ? | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом"

"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 13 35
2 Интер Милан Интер Милан 13 34
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Рома Рома 12 22
6 Аталанта Аталанта 13 22
7 Наполи Наполи 13 20
8 Парма Парма 13 18
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Удинезе Удинезе 12 14
12 Торино Торино 13 14
13 Милан Милан 13 14
14 Сассуоло Сассуоло 11 13
15 Болонья Болонья 13 13
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов