Бутрагеньо: "Болельщики должны поддержать Бэйла"

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Бутрагеньо: "Болельщики должны поддержать Бэйла"

Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо высказался о свисте болельщиков в адрес Гарета Бэйла.

"Он прекрасно сыграл против "Сосьедада". Это футболист, который приносит много пользы команде. Он очень важен для клуба и вчера он продемонстрировал это.

Мы всегда должны поддерживать футболистов, которые защищают цвета клуба на "Сантьяго Бернабеу". Наш клуб всегда добивался целей благодаря единству. Это делает нас сильнее и мы должны объединиться перед матчами с серьезными соперниками", - приводит слова Бутрагеньо As.

В этом сезоне Бэйл провел 8 игр, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

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