Бутрагеньо: "Болельщики должны поддержать Бэйла"
Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо высказался о свисте болельщиков в адрес Гарета Бэйла.
"Он прекрасно сыграл против "Сосьедада". Это футболист, который приносит много пользы команде. Он очень важен для клуба и вчера он продемонстрировал это.
Мы всегда должны поддерживать футболистов, которые защищают цвета клуба на "Сантьяго Бернабеу". Наш клуб всегда добивался целей благодаря единству. Это делает нас сильнее и мы должны объединиться перед матчами с серьезными соперниками", - приводит слова Бутрагеньо As.
В этом сезоне Бэйл провел 8 игр, в которых забил два гола и отдал два ассиста.
Читайте также: Зидан: "Надеюсь, Бэйла не будут освистывать до конца сезона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Матч Серии А перенесен из-за погодных условий
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока года в Африке
-
Фанаты "Витесса" требуют увольнения Слуцкого
-
1
"Арсенал" готов приютить Почеттино
-
Сульшер прокомментировал ничью с "Шеффилдом"
-
1
Бутрагеньо: "Болельщики должны поддержать Бэйла"
-
"Вильярреал" проиграл "Сельте" в матче Примеры
-
"Сампдория" минимально переиграла "Удинезе"
-
"Майнц" в меньшинстве уверенно разобрался с "Хоффенхаймом"
-
Мойес может вернуться в "Эвертон"
-
1
"Манчестер Юнайтед" в сверхрезультативном матче сыграл вничью с "Шеффилдом"
-
"Сент-Этьен" и "Монпелье" не выявили победителя в матче Лиги 1
-
ЦСКА оказался сильнее "Крыльев Советов"
-
"Витесс" Слуцкого проиграл роттердамской "Спарте", ПСВ переиграл "Херенвен"
-
Киевское "Динамо" разгромило "Мариуполь" и другие результаты 15-го тура УПЛ
-
1
Полузащитник "Ростова" сломал ногу в игре с "Динамо", но арбитр не показал нарушавшему карточки
-
В "Краснодаре" назвали диагноз Мануэла Фернандеша
-
"Алавес" в концовке матча добыл победу над "Эйбаром"
-
"Аугсбург" разгромил "Герту" в матче Бундеслиги
-
Сульшер рассказал, чего стоит ждать от "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|13
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6