"Реал" заинтересован в игроке сборной Украины

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"Реал" заинтересован в игроке сборной Украины

Хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Defensa Central, скауты "сливочных" уже неоднократно просматривали 22-летнего футболиста сборной Украины. Киевский клуб оценивает своего игрока в 20 миллионов евро.

Отмечается, что на Цыганкова также претендуют клубы АПЛ и если они будут подымать цену, то "Реал" откажется от трансфера.

В этом сезоне на счету Цыганкова 5 забитых мячей и 6 результативных передач в 20 играх.

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