"Реал" заинтересован в игроке сборной Украины
Хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов "Реала".
Как сообщает Defensa Central, скауты "сливочных" уже неоднократно просматривали 22-летнего футболиста сборной Украины. Киевский клуб оценивает своего игрока в 20 миллионов евро.
Отмечается, что на Цыганкова также претендуют клубы АПЛ и если они будут подымать цену, то "Реал" откажется от трансфера.
В этом сезоне на счету Цыганкова 5 забитых мячей и 6 результативных передач в 20 играх.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6