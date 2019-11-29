Экс-игрок ЦСКА Гонсалес завершил карьеру

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Экс-игрок ЦСКА Гонсалес завершил карьеру

Экс-игрок сборной Чили Марк Гонсалес завершил карьеру.

"Привет, друзья! Я нахожусь на "Энфилде" - очень важном месте для меня. Это лучшее место для того, чтобы объявить о завершении карьеры. Скоро я расскажу подробности, однако сейчас хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня в течение всей карьеры", - написал Гонсалес в инстаграме.

Карьера Гонсалеса началась в 2002 году. В Европе он известен по выступлениям за "Альбасете", "Ливерпуль", "Реал Сосьедад", "Бетис" и ЦСКА, за который он играл с 2009 по 2014 год.

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