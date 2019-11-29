В этом сезоне Россия идет на 17-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

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В этом сезоне Россия идет на 17-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

УЕФА подвел итоги после 5-го тура Лиги Чемпионов.

Так, в этом сезоне российские клуба заработали в таблице коэффициентов УЕФА 4,333 очка. На данный момент Россия занимает в таблице 17-е место и находится ниже таких стран, как Румыния, Швеция, Хорватия, Кипр.

Напомним, что ЦСКА и "Локомотив" уже потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубков. "Зенит" и "Краснодар" еще имеют шансы в последнем туре, который состоится с 10-го по 12-е декабря.

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 Краснодар Краснодар 17 33
4 Ростов Ростов 17 30
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
7 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
8 Урал Урал 17 20
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
10 Оренбург Оренбург 17 19
11 Уфа Уфа 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
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