В этом сезоне Россия идет на 17-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

УЕФА подвел итоги после 5-го тура Лиги Чемпионов.

Так, в этом сезоне российские клуба заработали в таблице коэффициентов УЕФА 4,333 очка. На данный момент Россия занимает в таблице 17-е место и находится ниже таких стран, как Румыния, Швеция, Хорватия, Кипр.

Напомним, что ЦСКА и "Локомотив" уже потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубков. "Зенит" и "Краснодар" еще имеют шансы в последнем туре, который состоится с 10-го по 12-е декабря.

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