"Барселона" назвала сроки восстановления Дембеле

"Барселона" отчиталась о травме нападающего Усмана Дембеле.

Сообщается, что 22-летний футболист травмировал заднюю поверхность бедра, из-за чего выбыл на 10 недель.

Таким образом, француз не поможет каталонцам в игре против "Реала", которая состоится 18 декабря.

В этом сезоне на счету Дембеле один забитый гол в 9 матчах.

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