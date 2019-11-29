"Барселона" назвала сроки восстановления Дембеле

Теги барселонаусман дембелетравмы

"Барселона" назвала сроки восстановления Дембеле

"Барселона" отчиталась о травме нападающего Усмана Дембеле.

Сообщается, что 22-летний футболист травмировал заднюю поверхность бедра, из-за чего выбыл на 10 недель.

Таким образом, француз не поможет каталонцам в игре против "Реала", которая состоится 18 декабря.

В этом сезоне на счету Дембеле один забитый гол в 9 матчах.

Читайте также: Суарес заявил, что врачи должны выяснить причину частых травм Дембеле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В этом сезоне Россия идет на 17-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

В этом сезоне Россия идет на 17-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 13 28
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 13 28
3 Севилья Севилья 14 27
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 14 25
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 14 23
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 14 23
7 Хетафе Хетафе 14 21
8 Гранада Гранада 14 21
9 Леванте Леванте 14 20
10 Валенсия Валенсия 14 20
11 Осасуна Осасуна 14 19
12 Вильярреал Вильярреал 14 18
13 Алавес Алавес 14 18
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 14 17
15 Бетис Бетис 14 16
16 Эйбар Эйбар 14 15
17 Мальорка Мальорка 14 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 14 12
19 Эспаньол Эспаньол 14 9
20 Леганес Леганес 14 6
Полная таблица

топ-5 тегов