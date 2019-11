Фанат "Манчестер Юнайтед" сделал Вудворду "мокрого Вилли"

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд попал в забавную ситуацию накануне игры с "Астаной" (1:2).

Как сообщает Givemesport, перед матчем Вудворд находился в одном из баров Нур-Султуна. К нему подошел болельщик "МЮ" и после короткого разговора сунул ему в ухо обслюнявленный палец. Отметим, что такая шутка называется "мокрый Вилли".

Ed Woodward actually got given a 'wet willy' by a Man United fan whilst playing pool at a bar in Kazakhstan



TW/ @CantonaManc pic.twitter.com/lHfF9vyTw4