Фанат "Манчестер Юнайтед" сделал Вудворду "мокрого Вилли"

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Фанат "Манчестер Юнайтед" сделал Вудворду "мокрого Вилли"

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд попал в забавную ситуацию накануне игры с "Астаной" (1:2).

Как сообщает Givemesport, перед матчем Вудворд находился в одном из баров Нур-Султуна. К нему подошел болельщик "МЮ" и после короткого разговора сунул ему в ухо обслюнявленный палец. Отметим, что такая шутка называется "мокрый Вилли".

За тур до конца групповой стадии ЛЕ "МЮ" лидирует в группе, опережая голландский АЗ на одно очко.

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