Сульшер попросил "Манчестер Юнайтед" подписать двух атакующих футболистов

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер просит клуб поработать над усилением атаки.

Как сообщает Express, норвежец хотел бы, чтобы клуб приобрел вингера дортмунсдкой "Боруссии" Джейдона Санчо и нападающего "Зальцбурга" Эрлинга Холанда.

Отмечается, что покупка этих двух футболистов может обойтись "МЮ" в 235 миллионов евро.

В этом сезоне Санчо провел 18 матчей, забил 6 голов и отдал 8 ассистов. На счету Холанда 27 забитых мячей и 5 результативных передач в 19 играх.

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