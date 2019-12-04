Стало известно, в какую корзину дивизиона В Лиги Наций 2020/2021 попала Россия

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Стало известно, в какую корзину дивизиона В Лиги Наций 2020/2021 попала Россия

УЕФА опубликовал корзины для жеребьевки Лиги Наций 2020/21.

Дивизион А

1-я корзина: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
2-я корзина: Бельгия, Франция, Испания, Италия
3-я корзина: Украина, Босния и Герцеговина, Швеция, Дания
4-я корзина: Германия, Польша, Хорватия, Исландия

Дивизион В

1-я корзина: Россия, Австрия, Чехия, Уэльс
2-я корзина: Финляндия, Норвегия, Сербия, Шотландия
3-я корзина: Турция, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия
4-я корзина: Венгрия, Румыния, Болгария, Израиль

Дивизион С

1-я корзина: Греция, Черногория, Грузия, Албания
2-я корзина: Северная Македония, Беларусь, Косово, Кипр
3-я корзина: Словения, Литва, Люксембург, Эстония
4-я корзина: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Дивизион D

1-я корзина: Фареры, Латвия, Гибралтар, Лихтенштейн
2-я корзина: Андорра, Мальта, Сан-Марино

Отметим, что жеребьевка состоится 3 марта 2020 года.

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3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
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