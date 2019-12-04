Стало известно, в какую корзину дивизиона В Лиги Наций 2020/2021 попала Россия
УЕФА опубликовал корзины для жеребьевки Лиги Наций 2020/21.
Дивизион А
1-я корзина: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
2-я корзина: Бельгия, Франция, Испания, Италия
3-я корзина: Украина, Босния и Герцеговина, Швеция, Дания
4-я корзина: Германия, Польша, Хорватия, Исландия
Дивизион В
1-я корзина: Россия, Австрия, Чехия, Уэльс
2-я корзина: Финляндия, Норвегия, Сербия, Шотландия
3-я корзина: Турция, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия
4-я корзина: Венгрия, Румыния, Болгария, Израиль
Дивизион С
1-я корзина: Греция, Черногория, Грузия, Албания
2-я корзина: Северная Македония, Беларусь, Косово, Кипр
3-я корзина: Словения, Литва, Люксембург, Эстония
4-я корзина: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Дивизион D
1-я корзина: Фареры, Латвия, Гибралтар, Лихтенштейн
2-я корзина: Андорра, Мальта, Сан-Марино
Отметим, что жеребьевка состоится 3 марта 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4