"Барселона" продлила контракт с Ансу Фати

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"Барселона" продлила контракт с Ансу Фати

"Барселона" объявила о продлении контракта с вингером Ансу Фати.

Сообщается, что новый контракт рассчитан до лета 2022 года, а также в нем есть опция продления еще на два сезона. Теперь клаусула футболиста составляет 170 миллионов евро.

Фати является воспитанником клуба. Он дебютировал за первую команду каталонцев в текущем сезоне.

В этом сезоне на счету Фати два забитых мяча и один ассист в 11 играх.

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