Бэйл побил собственный рекорд по полученным повреждениям

Теги реал мадридгарет бэйлтравмы

Бэйл побил собственный рекорд по полученным повреждениям

Вингер "Реала" Гарет Бэйл повредил подколенное сухожилие, из-за чего пропустит игры против "Эспаньола" и "Брюгге".

По сведениям AS, валлиец получил 25-ю травму за время проведенное в "Реале". За шесть сезонов, проведенных в "Тоттенхэме", Бэйл травмировался 24 раза. Таким образом, футболист побил собственный рекорд по полученным повреждениям.

Отмечается, что из-за травм Бэйл пропустил 90 игр в "Реале", а в "Тоттенхэме" - 120.

В текущем сезоне Бэйл провел 10 игр, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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