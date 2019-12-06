Агуэро пропустит манчестерское дерби, Зинченко готов сыграть

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Агуэро пропустит манчестерское дерби, Зинченко готов сыграть

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сможет помочь клубу в поединке с "Манчестер Юнайтед".

"Зинченко уже занимается в общей группе. Он готов к матчу с "МЮ", однако я пока не знаю, сколько времени он проведет на поле", - заявил тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

Также стало известно, что манчестерское дерби пропустит форвард "горожан" Серхио Агуэро.

Поединок между "Сити" и "МЮ" состоится 7 декабря в 20:30 (мск).

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