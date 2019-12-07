"Ахмат" проиграл "Уфе" в матче РПЛ
В рамках 19-го тура РПЛ "Ахмат" уступил "Уфе".
Благодаря победе "Уфа" поднялась на 7-е место, а "Ахмат" остался на 13-м.
"Ахмат" - "Уфа" 0:1
Гол: Алиев, 10 - 0:1
"Ахмат": Городов, Гащенков, Анхель, Семенов, Роши, Харин, Иванов, Глушаков (Митришев, 85), Исмаэл, Гиголаев (Садулаев, 55), Понсе (Мбенг, 46).
"Уфа": Беленов, Пуцко, Йокич, Сухов, Неделчару, Тилль (Голубев, 77), Алиев, Фомин, Карп, Кротов (Вомбергар, 68), Бизяк (Козлов, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|ЦСКА Москва
|19
|34
|4
|Локомотив Москва
|19
|34
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Динамо Москва
|19
|24
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|18
|19
|13
|Оренбург
|18
|19
|14
|Крылья Советов
|18
|18
|15
|Рубин
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14