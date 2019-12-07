"Ахмат" проиграл "Уфе" в матче РПЛ

В рамках 19-го тура РПЛ "Ахмат" уступил "Уфе".

Благодаря победе "Уфа" поднялась на 7-е место, а "Ахмат" остался на 13-м.

"Ахмат" - "Уфа" 0:1

Гол: Алиев, 10 - 0:1

"Ахмат": Городов, Гащенков, Анхель, Семенов, Роши, Харин, Иванов, Глушаков (Митришев, 85), Исмаэл, Гиголаев (Садулаев, 55), Понсе (Мбенг, 46).

"Уфа": Беленов, Пуцко, Йокич, Сухов, Неделчару, Тилль (Голубев, 77), Алиев, Фомин, Карп, Кротов (Вомбергар, 68), Бизяк (Козлов, 90).

Читайте также: "Краснодар" и ЦСКА не выявили победителя в матче РПЛ. | http://soccernews.ru