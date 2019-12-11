Гильерме рассказал, что думает о сравнениях с Яшиным и Дасаевым

Голкипер "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме высказался о сравнениях с легендами Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

"Это огромная ответственность. Думаю, меня еще рано сравнивать с такими великими голкиперами. Их вклад в футбол и достижения для страны ни с чем не сравнимы.

Я просто хочу, чтобы в России не думали, что у сборной нехватка вратарей", -приводит слова Гильерме сайт УЕФА.

В текущем сезоне Гильерме провел 23 матча, в которых пропустил 29 голов.

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