Еще один клуб АПЛ поборется за Анчелотти
Экс-тренер "Наполи" Карло Анчелотти может продолжить карьеру в АПЛ.
По сведениям Sky Sports, в борьбу за итальянского специалиста вступил "Эвертон", который 5 декабря уволил Марку Силву.
Ранее сообщалось, что в услугах Анчелотти также заинтересован "Арсенал", который в конце ноября уволил Унаи Эмери.
Анчелотти возглавлял "Наполи" с лета 2018 года. В этом сезоне клуб пока занимает седьмое место в Серии А.
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|Команда
|М
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|2
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|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
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|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9