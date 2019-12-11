Еще один клуб АПЛ поборется за Анчелотти

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Еще один клуб АПЛ поборется за Анчелотти

Экс-тренер "Наполи" Карло Анчелотти может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям Sky Sports, в борьбу за итальянского специалиста вступил "Эвертон", который 5 декабря уволил Марку Силву.

Ранее сообщалось, что в услугах Анчелотти также заинтересован "Арсенал", который в конце ноября уволил Унаи Эмери.

Анчелотти возглавлял "Наполи" с лета 2018 года. В этом сезоне клуб пока занимает седьмое место в Серии А.

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