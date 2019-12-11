Лига Чемпионов 2019/20 стала рекордной по числу хет-триков
Лига Чемпионов текущего сезона уже вошла в историю.
Сообщается, что первый раз в истории на групповой стадии ЛЧ сразу восемь игроков отметились хет-триками.
Авторами хет-триков стали Эрлинг Холанд ("Зальцбург"), Мислав Оршич ("Динамо Загреб"), Серж Гнабри ("Бавария"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Роберт Левандовски ("Бавария"), Родриго ("Реал") и Аркадиуш Милик ("Наполи").
Также напомним, что хет-трик Милика, который он сделал за 38 минут, стал самым быстрым в турнире с 2013 года.
Читайте также: Лига Чемпионов: результаты 10 декабря. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тренерский штаб "Динамо" пройдет стажировку в испанском топ-клубе
-
Гончаренко получил двухматчевую дисквалификацию
-
Конте подарил "Боруссии" путевку в плей-офф ЛЧ, и дело не только в последнем туре! Разбираем матч "Интера" и "Барселоны"
-
Главный тренер "Ротора" Менщиков покинул свой пост
-
"Рома" не хочет продавать Джеко
Лента новостей
-
Аленья близок к уходу из "Барселоны"
-
Три клуба АПЛ нацелились на Мбаппе и Неймара
-
1
Лэмпард назвал "Челси" приоритетную цель на зимнее трансферное окно
-
1
ФИФА подала в суд на "Ашан"
-
Две недели в июле Лаутаро Мартинеса можно будет приобрести за 111 миллионов евро
-
1
Лига Чемпионов 2019/20 стала рекордной по числу хет-триков
-
Скаут "Манчестер Юнайтед" присутствовал на матче "Зальцбург" - "Ливерпуль"
-
AS назвала атакующее трио "Реала" на матч с "Брюгге"
-
"Ротор" определил четырех кандидатов на пост тренера
-
1
"Яндекс" хочет приобрести права на трансляции РПЛ
-
Еще один клуб АПЛ поборется за Анчелотти
-
"Краснодар" вынужденно отложил вылет в Испанию на матч с "Хетафе"
-
1
Тренерский штаб "Динамо" пройдет стажировку в испанском топ-клубе
-
Гильерме рассказал, что думает о сравнениях с Яшиным и Дасаевым
-
"Спартак" оштрафовали на полмиллиона рублей
-
Гончаренко получил двухматчевую дисквалификацию
-
Уткин высказался о вылете "Зенита" и "Локомотива" из еврокубков
-
2
Конте подарил "Боруссии" путевку в плей-офф ЛЧ, и дело не только в последнем туре! Разбираем матч "Интера" и "Барселоны"
-
Гильерме рассказал, кого считает лучшим голкипером в мире
-
2
Рэшфорд не хочет переходить в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4