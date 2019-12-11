Лига Чемпионов 2019/20 стала рекордной по числу хет-триков

Лига Чемпионов текущего сезона уже вошла в историю.

Сообщается, что первый раз в истории на групповой стадии ЛЧ сразу восемь игроков отметились хет-триками.

Авторами хет-триков стали Эрлинг Холанд ("Зальцбург"), Мислав Оршич ("Динамо Загреб"), Серж Гнабри ("Бавария"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Роберт Левандовски ("Бавария"), Родриго ("Реал") и Аркадиуш Милик ("Наполи").

Также напомним, что хет-трик Милика, который он сделал за 38 минут, стал самым быстрым в турнире с 2013 года.

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