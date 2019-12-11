Аленья близок к уходу из "Барселоны"

Теги барселонакарлес аленьябетис

Аленья близок к уходу из "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Карлес Аленья может покинуть клуб этой зимой.

Как сообщает Mundo Deportivo, "Бетис" хочет арендовать 21-летнего футболиста с опцией выкупа по окончании сезона. Отмечается, что каталонцы готовы пойти на сделку, однако если только за ними останется право обратного выкупа.

В этом сезоне Аленья принял участие всего в трех матчах, суммарно проведя на поле 122 минуты.

Читайте также: Игрок "Барселоны" может в январе перейти в "Хетафе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Три клуба АПЛ нацелились на Мбаппе и Неймара

Три клуба АПЛ нацелились на Мбаппе и Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 15 34
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 15 34
3 Севилья Севилья 16 31
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 16 27
5 Хетафе Хетафе 16 27
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 16 26
7 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 16 26
8 Валенсия Валенсия 16 26
9 Гранада Гранада 16 24
10 Осасуна Осасуна 16 23
11 Бетис Бетис 16 22
12 Леванте Леванте 16 20
13 Вильярреал Вильярреал 16 19
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 16 19
15 Алавес Алавес 16 18
16 Эйбар Эйбар 16 15
17 Мальорка Мальорка 16 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 16 13
19 Леганес Леганес 16 9
20 Эспаньол Эспаньол 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов