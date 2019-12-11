Аленья близок к уходу из "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Карлес Аленья может покинуть клуб этой зимой.

Как сообщает Mundo Deportivo, "Бетис" хочет арендовать 21-летнего футболиста с опцией выкупа по окончании сезона. Отмечается, что каталонцы готовы пойти на сделку, однако если только за ними останется право обратного выкупа.

В этом сезоне Аленья принял участие всего в трех матчах, суммарно проведя на поле 122 минуты.

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