Аленья близок к уходу из "Барселоны"
Хавбек "Барселоны" Карлес Аленья может покинуть клуб этой зимой.
Как сообщает Mundo Deportivo, "Бетис" хочет арендовать 21-летнего футболиста с опцией выкупа по окончании сезона. Отмечается, что каталонцы готовы пойти на сделку, однако если только за ними останется право обратного выкупа.
В этом сезоне Аленья принял участие всего в трех матчах, суммарно проведя на поле 122 минуты.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9