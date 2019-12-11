Экс-игрок "Зенита": "Это не крах российского футбола"

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Экс-игрок "Зенита": "Это не крах российского футбола"

Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин высказался о вылете российских клубов из еврокубков.

"Это не крах российского футбола, наши клубы остаются на своем уровне. Потихоньку скатываемся все ниже и ниже, - это да. Наши команды особо не стремятся выше групповой стадии. Не считаю, что это провал.

Это, возможно, не оправдались чьи-то ожидания. Разумеется, что все надеялись, что топ-клубы России выйдут в плей-офф, но никто не был в этом уверен. Это нормальная ситуация для нашего футбола. Дзюба заявил, что они "обосрались", а Семак сказал: "ничего страшного". Тут нечего комментировать, это слова великих", - заявил Игонин.

Напомним, что в ЛЧ Россию представляли "Зенит" и "Локомотив", которые финишировали в своих группах на последних местах.

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