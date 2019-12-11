Экс-игрок "Зенита": "Это не крах российского футбола"
Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин высказался о вылете российских клубов из еврокубков.
"Это не крах российского футбола, наши клубы остаются на своем уровне. Потихоньку скатываемся все ниже и ниже, - это да. Наши команды особо не стремятся выше групповой стадии. Не считаю, что это провал.
Это, возможно, не оправдались чьи-то ожидания. Разумеется, что все надеялись, что топ-клубы России выйдут в плей-офф, но никто не был в этом уверен. Это нормальная ситуация для нашего футбола. Дзюба заявил, что они "обосрались", а Семак сказал: "ничего страшного". Тут нечего комментировать, это слова великих", - заявил Игонин.
Напомним, что в ЛЧ Россию представляли "Зенит" и "Локомотив", которые финишировали в своих группах на последних местах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15