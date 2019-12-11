"Барселона" сделала предложение Карлосу Веле

Бывший игрок "Барселоны" Джонатан дос Сантос сообщил, что каталонский клуб хочет подписать Карлоса Велу.

"Это правда, "Барселона" сделала предложение Веле. Пока не знаю, что он об этом думает. Я очень рад за него. "Барселона" - отличный вариант для него", - приводит слова дос Сантоса Mundo Deportivo.

На данный момент Вела выступает за "Лос-Анджелес". В минувшем сезоне МЛС он был признан лучшим футболистом турнира.

На счету 30-летнего мексиканца 36 голов и 11 результативных передач в 33 матчах.

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