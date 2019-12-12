"Краснодар" определился со стартовым составом на матч с "Хетафе"
"Краснодар" и "Хетафе" назвали стартовые составы на очную встречу в рамках Лиги Европы.
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вилена, Газинский, Вандерсон, Сулейманов, Игнатьев, Берг.
Запасные: Сафонов, Скопинцев, Ольссон, Намли, Уткин, Камболов, Стоцкий.
"Хетафе": Сория, Ньом, Кабрера, Джене, Суарес, Куку, Максимович, Арамбарри, Джейсон, Мата, Анхель.
Запасные: Кикицола, Бруно, Портильо, Оливера, Молина, Тимор, Кенеди.
Напомним, что поединок между клубами начнется в 20:55 (мск). На данный момент оба клуба имеют по 9 очков, у лидирующего "Базеля" 10 очков.
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|7
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|М
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|Парма
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|6
|4
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|4
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|0
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