Бартомеу: "Уверен, что Месси выиграет еще больше "Золотых мячей"

1 Теги жозеп мария бартомеубарселоналионель мессизолотой мяч

Бартомеу: "Уверен, что Месси выиграет еще больше "Золотых мячей"

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался о капитане команды Лионеле Месси.

"Он уже выиграл шесть "Золотых мячей", а их у него должно быть еще больше. Уверен, что Месси выиграет еще больше "Золотых мячей", - приводит слова Бартомеу Marca.

Напомним, что Месси получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

В этом сезоне аргентинец провел 15 игр, в которых отметился 14 голами и 8 ассистами.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Если Месси не сможет,то УЕФА поможет))

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